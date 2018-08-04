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08. 04. 2018

В Нигерии освободили почти 150 заложников Боко Харам

 
Армия Нигерии освободила 149 заложников в ходе операции против радикальной исламистской группировки Боко Харам, сообщает Premium Times.
 
Военные освободили 54 женщины и 95 детей, им была оказаны необходимая медицинская помощь. В ходе операции армия также ликвидировала трех боевиков, еще пять были задержаны.
 
Напомним, в феврале стало известно, что боевики Боко Харам похитили 111 учениц школы в нигерийском штате Йобе
 
Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка Боко Харам выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. 

В Нигерии 700 заложников Боко Харам сбежали из плена
 
По данным правозащитников, в связанных с боевиками Боко Харам насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net

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