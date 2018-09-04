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09. 04. 2018

Партия Орбана побеждает на выборах в Венгрии

 
Правящая коалиция из партии Фидес – Венгерский гражданский союз во главе с действующим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии лидирует на выборах в парламент, сообщает Reuters.
 
Орбан уже объявил победу на выборах. "Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения", – сказал он.
 
При подсчитанных 85% голосов Фидес получает 133 из 199 мест в парламенте. На втором месте партия За лучшую Венгрию (Йоббик), она получит примерно 26 мест. Венгерская социалистическая партия – 20. У партий Демократическая коалиция (DK) и Политика может быть иной (LMP) девять и восемь мест соответственно.

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Напоминаем, в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент.

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Источник: korrespondent.net

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