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09. 04. 2018

Туск возглавил рейтинг доверия к политикам в Польше

 
Председатель Европейского совета Дональд Туск занял первое место в рейтинге доверия к политикам в Польше, опередив при этом президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Матеуша Моравецкого, сообщает Onet.
 
"Дональд Туск занимает первое место с результатом 42,8%. Президенту Анджею Дуде доверяет 36,6% респондентов и не доверяет целых 49,2%. Премьер-министр Матеуш Моравецкий пользуется доверием у 36,5% респондентов, и 43,9% не доверяют ему", – говорится в сообщении.
 
Также наибольшее недоверие у граждан Польши вызывают экс-министр национальной обороны Антоний Мацеревич (72,9%) и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский (64,3%). 

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Напомним, с 2014 года Дональд Туск является председателем Европейского совета. До этого занимал должность премьер-министра Польши (с 2007 года).

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Источник: korrespondent.net

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