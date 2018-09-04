Макрон и Трамп обменялись данными по Сирии

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточной Гуте и обменялись информацией, подтверждающей применение химического оружия в Думе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте 7 апреля", – говорится в сообщении.

Главы двух стран также договорились скоординировать свои действия на заседании Совбеза ООН по Сирии, которое состоится в понедельник, 9 апреля.



Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net