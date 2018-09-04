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09. 04. 2018

Макрон и Трамп обменялись данными по Сирии

 
Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Восточной Гуте и обменялись информацией, подтверждающей применение химического оружия в Думе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
 
"Президент Французской республики решительно осудил химические атаки против населения Думы в Восточной Гуте 7 апреля", – говорится в сообщении. 
 
Главы двух стран также договорились скоординировать свои действия на заседании Совбеза ООН по Сирии, которое состоится в понедельник, 9 апреля.

Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии 
 
Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

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Источник: korrespondent.net

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