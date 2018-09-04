Китай запретил экспорт в КНДР материалов для ядерного оружия

Китай запретил поставлять в Северную Корею товары и технологии, которые могут использоваться для производства оружия массового поражения, сообщает Reuters.

В список запрещенных входят 32 товара, включая ускорители и центрифуги.

Такое решение Пекин принял в соответствии с резолюцией ООН, которая была принята в сентябре 2017 года в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. Санкции были призваны сократить поставки нефти в страну на 85%. 30 марта СБ ООН расширил санкционный список в отношении КНДР.



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Напомним, в конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын приезжал в Китай. Он покинул территорию Северной Кореи впервые с 2011 года предположительно для того, чтобы добиться поддержки Китая в конфликте с США.

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Источник: korrespondent.net