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09. 04. 2018

Китай запретил экспорт в КНДР материалов для ядерного оружия

 
Китай запретил поставлять в Северную Корею товары и технологии, которые могут использоваться для производства оружия массового поражения, сообщает Reuters.
 
В список запрещенных входят 32 товара, включая ускорители и центрифуги.
 
Такое решение Пекин принял в соответствии с резолюцией ООН, которая была принята в сентябре 2017 года в связи с ядерными и ракетными испытаниями КНДР. Санкции были призваны сократить поставки нефти в страну на 85%. 30 марта СБ ООН расширил санкционный список в отношении КНДР.

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Напомним, в конце марта северокорейский лидер Ким Чен Ын приезжал в Китай. Он покинул территорию Северной Кореи впервые с 2011 года предположительно для того, чтобы добиться поддержки Китая в конфликте с США.

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Источник: korrespondent.net

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