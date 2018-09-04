Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке



Авиабаза ВВС Сирии в провинции Хомс подверглась ракетному удару, сообщает сирийское информагентство SANA.

По информации издания, за атакой могут стоять силы США. ПВО сирийской армии сбили восемь ракет.

Есть сведения о погибших и раненых, их число уточняется.

Пока официальных сообщений о том, кто осуществил ракетные пуски, не поступало.

В то же время американские CNN сообщают, что официальные представители Пентагона отрицают причастности США к ракетному удару по сирийской территории.



Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

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Источник: korrespondent.net