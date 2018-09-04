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09. 04. 2018

США отрицают причастность к ракетному удару по Сирии

 
Пентагон заявил в ночь на понедельник, 9 апреля, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.
 
"В данный момент министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", – говорится в заявлении ведомства.
 
США обеспокоены возможным применением химоружия в Сирии
 
Ранее сирийское информагентство SANA сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. 

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Источник: korrespondent.net

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