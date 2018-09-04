Итоги 08.04: Бунт в СИЗО Николаева, атака в Сирии

Маск пообещал разогнать Hyperloop до половины скорости звука

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что в ближайшее время намерен провести тестирование туннеля для скоростного транспорта Hyperloop.

По его словам, капсула внутри вакуумного тоннеля должна будет достигнуть скорость примерно 500 километров в час или почти половину от скорости звука. Длина тормозного пути составит около 1,2 километра.

В СИЗО Николаева произошел бунт

Около пятидесяти заключенных в СИЗО Николаева после положенной прогулки отказались возвращаться в камеры. Большинство подследственных, которые отказывались выполнять распоряжение администрации СИЗО, находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Администрации следственного изолятора удалось уговорами убедить подследственных вернуться в административный корпус. Пострадавших в результате происшествия нет.

Авиабаза в Сирии подверглась ракетному удару

Авиабаза ВВС Сирии в провинции Хомс подверглась ракетному удару, сообщило сирийское информагентство SANA.

По информации издания, за атакой могут стоять силы США. ПВО сирийской армии сбили восемь ракет.

Ляшко сделал предложение гражданской жене

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил своей гражданской жене Росите, с которой он воспитывает 16-летнюю дочь Владу, заключить официальный брак.

"20 лет я думал, стоит ли это делает. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам надо лучшая", – сказал нардеп.

Российские дипломаты попытались вывезти из Украины экипаж судна Норд

Команда арестованного судна Норд из Крыма в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска Гоптовка на автомобилях с дипломатическими номерами России.

В сети появилась видеозапись разговора украинских пограничников с российскими дипломатами, когда те пытались вывезти из Украины команду судна Норд.

СМИ сообщили о новой химической атаке в Сирии

СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль назвал это провокацией.

Совет Безопасности ООН планирует провести экстренное заседание для обсуждения химической атаки в Сирии, в котором примут участие девять стран.

Северная Корея заявила о готовности отказаться от ядерного оружия

Руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", – сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа.

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Источник: korrespondent.net