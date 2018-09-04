ЕС призывает расследовать химатаку в Сирии

Евросоюз призывает международное сообщество немедленно отреагировать на химическую атаку в Сирию. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич.

Также ЕС призвал Совет Безопасности ООН возобновить мандат совместного механизма по расследованию применения химического оружия в Сирии для выявления исполнителей этих преступлений.

"Мы призываем сторонников режима России и Ирана использовать их влияние для предотвращения любых дальнейших нападений и обеспечения прекращения боевых действий и деэскалации насилия... Защита гражданских лиц должна оставаться абсолютным приоритетом", – говорится в заявлении.

Ранее волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70-ти до 100 человек.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН планирует 9 апреля провести экстренное заседание для обсуждения химической атаки в Сирии.

Напомним, 7 апреля вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума. После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами "бомб с химвеществом" погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.

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Источник: korrespondent.net