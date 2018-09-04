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09. 04. 2018

На Пасху в АТО были ранены пять украинских военных

За прошедшие сутки в зоне АТО сепаратисты 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пять военных получили ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления возле Луганского", - говорится в отчете.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия огонь велся огонь по защитниках Светлодарска. Также гранатометы применялись неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям возле Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкиного", - подчеркнули в штабе.

Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутового и Пищевика - крупнокалиберные пулеметы.

По защитниках Авдеевки, Павлополь, Талаковки и Шахты Бутовка сепаратисты применили стрелковое оружие, а по защитникам Широкиного - велся снайперский огонь.

За предыдущие сутки в АТО было 42 обстрела, двое людей получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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