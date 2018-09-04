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09. 04. 2018

На Приазовье объявлено штормовое предупреждение

На Приазовье в понедельник, 9 апреля, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим спасатели выпустили специальное предупреждение.

"По данным Укргидрометцентра, 9 апреля в Приазовье порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - предупреждают спасатели.

Как сообщалось, март в Киеве был самым холодным с начала века.

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Источник: korrespondent.net

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