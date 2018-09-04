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09. 04. 2018

У берегов Сахалина оторвалась льдина с десятками рыбаков

Огромная льдина, на которой находились более полусотни рыбаков-любителей, оторвалась в понедельник, 9 апреля, в заливе Мордвинова, что на юго-восточном побережье острова Сахалин в России, сообщает РИА Новости.

МЧС развернуло спасательную операцию, в ходе которой уже спасли 48 человек. Еще несколько рыбаков остаются на льдине. Их снимут в ближайшее время, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке Хивус.

Ранее на Сахалине пенсионерку сдуло ветром с балкона.

Как сообщалось, в Полтавской области 50 рыбаков унесло на дрейфующей льдине.

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Источник: korrespondent.net

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