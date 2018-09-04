Еще одного президента Южной Кореи обвиняют в коррупции и взяточничестве

В Южной Корее прокуратура предъявила обвинения в коррупции бывшему президенту Ли Мён Баку, который находился у власти в 2008-2013 годах. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает АР.

Экс-президента обвиняют в коррупции и растрате.

"Бывший президент Ли Мён Бак был обвинен в взяточничестве, растрате и других преступлениях", - говорится в сообщении.

В частности, прокуратура обвиняет Ли в принятии взятки на сумму 11 миллиардов вон (10 миллионов долларов), а также в растрате около 35 миллиардов вон (33 миллиона долларов) государственных средств и уклонении от корпоративных налогов на общую сумму в 3 миллиарда вон (281 270 долларов США).

Ли Мён Бак свою вину отрицает.

Ранее экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы.

Напомним, коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Соль, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net