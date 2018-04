В России отреагировали на возможное переселение Скрипалей в США

Россия обвинила Великобританию в попытке "спрятать концы в воду". Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали информацию о возможном переселении в США экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Российской Федерации в Великобритании на ее странице в Twitter.

The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV