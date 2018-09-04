В Тернопольской области в понедельник, 9 апреля, трое людей погибли в перевернувшемся авто. Еще трое были госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что автомобиль Audi, слетел с дороги, перевернулся и упал в пруд.

"Авария случилась 9 апреля в 4:30. Водитель автомобиля Audi А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочиского района, во время проезда участка с уклоном на спуск и поворотом не выбрал безопасной скорости, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, всего в авто находились шесть человек: пятеро парней и девушка.

Вследствие ДТП водитель и двое пассажиров – 2001 и 1995 годов рождения – погибли на месте происшествия, двое парней попали в больницу с переохлаждением, а единственная девушка оказалась в реанимации.

Правоохранители ведут следствие.

Cмотрите фотогалерею: Под Тернополем авто упало в озеро: трое погибших

Как сообщалось, под Полтавой микроавтобус слетел с моста в реку.

Напомним, в Николаеве тягач с тоннами лука протаранил дом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net