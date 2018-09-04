09 апреля 2018, понедельник, 16:18
+20°C
Завтра +20°C
+20°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
09. 04. 2018

В штабе рассказали о состоянии раненых на Пасху бойцов

Пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк, на брифинге в понедельник, 9 апреля, рассказал, что раненые на Пасху бойцы ВСУ находятся в мобильных госпиталях, сообщает Укринформ.

В результате обстрелов за последние сутки пять украинских военных получили ранения, состояние двух из них медики оценивают, как средней тяжести.

"За прошлые сутки, на Пасху, пятеро украинских защитников получили ранения. Их доставили в военные мобильные госпитали, состояние здоровья двух средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Им предоставляют всю необходимую медицинскую помощь", - сказал Гуцуляк.

За предыдущие сутки в АТО было 42 обстрела, двое людей получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.