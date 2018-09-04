Медведев предупредил США об ответных санкциях

Новые антироссийские санкции США нелегитимны. Об этом в понедельник, 9 апреля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами. Он также подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений, сообщает РИА Новости.

"Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы считаем их нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", - сказал Медведев.

По его словам, президент США Дональд Трамп всегда выступал за протекционизм в политике США, и новые американские санкции подчеркивают это.

Как сообщалось, США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На этом фоне на торгах в РФ и за рубежом в понедельник наблюдается обвальное падение котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых последним ужесточением санкционного режима США. Также после введения санкций в России обвалился рубль.

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Источник: korrespondent.net