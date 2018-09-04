Турция готова направить миротворцев на Донбасс

Турция выразила готовность принять участие в миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает пресс-служба президента по итогам встречи Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.

Так, Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями по ситуации в аннексированном Россией Крыму, в частности об освобождении из российских тюрем украинских политзаключенных.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.

Отдельно были обсуждены ключевые направления углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере.

Среди прочего, речь шла о трехстороннем сотрудничестве между Украиной, Турцией и Катаром.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

Ранее Польша, Германия, Швеция, Португалия и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

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Источник: korrespondent.net