Члены экипажа Норда пытались попасть в Крым

Украинские пограничники в ночь на понедельник, 9 апреля, не пропустили в аннексированный Крым членов экипажа рыболовного судна Норд. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила Гражданская блокада Крыма.

Отмечается, что десять моряков пытались пересечь админграницу в пункте пропуска Чонгар.

"При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые российские паспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что команда арестованного судна Норд из Крыма в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска Гоптовка на автомобилях с дипломатическими номерами России.

Напомним, 25 марта российское рыболовецкое судно Норд задержали украинские пограничники в Азовском море. Экипаж судна заподозрили в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. У команды, состоящей из 10 крымчан, отобрали паспорта.

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Источник: korrespondent.net