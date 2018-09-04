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09. 04. 2018

В США школьный автобус попал в ДТП

В американском штате Нью-Йорк в воскресенье, 8 апреля, школьный автобус врезался в пролет эстакады, в результате чего около 40 подростков получили ранения. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

В результате столкновения автобусу снесло крышу, а также разбились окна.

 В автобусе находились школьники, которые возвращались после поездки в Европу. 

По словам полицейских, два человека получили серьезные травмы, пятеро - умеренные, у остальных легкие ранения.

Ранее в американском штате Алабама туристический автобус, в котором находились 52 школьника, рухнул в ущелье.

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Источник: korrespondent.net

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