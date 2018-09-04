Выборы в Венгрии: в ОБСЕ заявили о нарушениях

На парламентских выборах в Венгрии не были обеспечены равные конкурентные возможности для оппозиционных партий. Об этом заявил наблюдатель ОБСЕ Дуглас Вэйк во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, причина "подрыва возможностей соперников" - чрезмерные расходы на рекламу правительства. Политическим дискуссиям в стране также препятствовали "запугивания и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании".

По словам представителя ОБСЕ, "основные права и свободы в целом соблюдались, но они реализовывались в неблагоприятной атмосфере".

"Доступ к информации, а также свобода СМИ и собраний были ограничены, в том числе, недавними изменениями в законодательстве", - отметил Вэйк.

Напоминаем, в воскресенье, 8 апреля, в Венгрии состоялись выборы в парламент. Действующий премьер-министр страны Виктор Орбан заявил о победе.

Источник: Украинская служба DW

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Источник: korrespondent.net