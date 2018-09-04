Миротворцы на Донбассе: Порошенко увидел прогресс

Президент Петр Порошенко заявил о прогрессе в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс. Об этом глава государства сообщил в интервью немецкой газете Handelsblatt, информирует пресс-служба Порошенко в понедельник, 9 апреля.

По его словам, по сравнению с 2015 годом, уже видно прогресс в вопросе введения миротворцев на Донбасс.

"Когда я в 2015 году впервые выступил с требованием к ООН о направлении "голубых касок", все были против. У наших американских и европейских друзей тоже были сомнения. Во время моей встречи с президентом Трампом в июне 2017 года он подтвердил свою готовность поддержать такую миссию ООН, чтобы освободить часть Украины от российских оккупационных войск", - заявил президент.

Также Порошенко указал на различия украинской и российской позиций в вопросе миротворцев.

"Россия желает расположения "голубых касок" вдоль контактной линии, чтобы они не мешали оккупационным войскам. Это неприемлемо. Позже Россия согласилась на то, чтобы они работали по всей территории, но, по российскому замыслу, должны сопровождать исключительно наблюдателей от СММ ОБСЕ. Мы же хотим, чтобы "голубые каски" разоружали незаконные вооруженные группировки, защищали там местных жителей и осуществляли контроль над поступлением и перемещением военной техники. И, конечно, они должны контролировать часть российско-украинской границы, которая временно не подконтрольна Украине", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Польша, Германия, Швеция, Португалия, Турция и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net