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09. 04. 2018

Украина находится в приоритетах ФРГ - Порошенко

Украина находится в приоритетах нового правительства Германии. Такое заявление в понедельник, 9 апреля, на своей странице в соцсети Twitter сделал президент Петр Порошенко.

Порошенко сообщил, что совершит визит в Германию.

"В понедельник я отправляюсь в Германию. Это одна из первых встреч нового немецкого правительства с госпожой канцлером. Я очень благодарен за те приоритеты, которые она выставляет, и Украина очень высоко в приоритетах Германии. В качестве примера можно сказать, что в коалиционном соглашении немецкого правительства вопрос Украины, вопрос миротворцев является ключевым. Там буквально пять-шесть стран упомянуто и это очень символично такая приоритезация важности Украины для Германии как лидера Европейского союза", - заявил президент.

Он подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться вопрос мира в Украине, миротворцев, поддержки реформ, а также реализация конкретных проектов в Украине.

У коаліційній угоді нового німецького уряду згадується лише декілька країн. І Україна - серед них.

Вдячний Ангелі Меркель за те, що Україна перебуває дуже високо в пріоритетах Німеччини. pic.twitter.com/GOM0nRSFSR

— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 апреля 2018 г.

Напомним, 10 апреля Порошенко встретится с Меркель.

Петр Порошенко и Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине согласуют тактику относительно реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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