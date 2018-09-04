В Самаре возле ТРЦ начался пожар

В российском городе Самара в здании, расположенном в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра Звезда, в понедельник, 9 апреля, начался пожар. Об этом сообщает Интерфакс.

Крыша здания объята огнем, вокруг сильное задымление.

Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Также в нем расположен музей рок-н-ролла.

Предположительно, пострадавших нет.

Пожарные подразделения уже локализовали возгорание.

Ранее в Москве горел торговый центр Персей для детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentne

Источник: korrespondent.net