09 апреля 2018, понедельник, 23:07
+20°C
Завтра +20°C
+20°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
09. 04. 2018

Химатака в Сирии: Трамп обещает скорый ответ США

Президент США Дональд Трамп осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщает CNN.

Трамп подчеркнул, что ответные решения будут приняты в течение следующего дня или двух дней.

"Мы очень обеспокоены, когда такое вдруг случается, речь о человечности. Мы говорим о человечности, и нельзя допустить, чтобы такое имело место", - сказал президент.

Он также выразил разочарование, что сразу не удалось расследовать, кто стоит за этим нападением.

"Это либо Россия, либо Сирия, либо Иран, или все они вместе, мы это узнаем, и получим ответ уже в ближайшее время", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия начала расследование в связи с химатакой в Сирии.

Напомним, в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США возложили на Россию ответственность за применение сирийской армией химоружия. Кремль считает это провокацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.