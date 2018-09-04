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09. 04. 2018

В Греции задержали украинцев, переправлявших мигрантов в ЕС

Береговая охрана Греции у полуострова Пелопоннес задержала 64 мигрантов, которых пытались доставить в Италию трое перевозчиков-граждан Украины.

По информации властей Греции, мигрантов небольшими группами доставили на микроавтобусах из Афин в порт в городке Килини, откуда малыми группами переправляли на яхту у греческого побережья. За этим наблюдали рыбаки, которые и сообщили информацию береговой охране.

Среди задержанных мигрантов были как минимум 20 несовершеннолетних. Их разместили в лагере для беженцев на западе Греции.

Ранее сообщалось, что в Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из которых - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Источник: Украинская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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