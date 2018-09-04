Меркель и Путин обсудили миротворцев на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в понедельник, 9 апреля, провели телефонный разговор. Об этом сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Как сообщает немецкая сторона, темами разговора были выполнение минских соглашений, введение миротворцев ООН на Донбасс и газовые отношения между Киевом и Москвой.
В то же время, пресс-служба Кремля опубликовала сообщение, в котором целью миротворцев ООН на Донбассе указана "охрана наблюдателей ОБСЕ".
Кроме этого, обсуждая вопрос Сирии, Меркель осудила недавнюю химическую атаку в городе Дума в Восточной Гуте. Зато в сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что Путин "обратил внимание на недопустимость провокаций и спекуляций по этому поводу".
Напомним, 10 апреля Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель. В ходе встречи в Берлине они согласуют тактику относительно реализации идеи введения миротворческой миссии на Донбассе.
Источник: Украинская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость