В ДТП на Мальте погибли два туриста и 50 пострадали

В мальтийском городе Зуррик произошло ДТП с двухэтажным туристическим автобусом, в результате которого погибли два туриста и еще 50 людям понадобилась медицинская помощь. Об этом в понедельник, 9 апреля, сообщило издание Times of Malta.

Отмечается, что автобус проехал под низко расположенными ветвями дерева, которые задели туристов, сидящих на втором открытом этаже. Два человека − 62-летний турист из Бельгии и 37-летняя туристка из Испании погибли на месте. Еще шестеро получили серьезные травмы, среди них двое детей.

После ДТП медицинская помощь понадобилась 49 туристам-иностранцам и водителю автобуса, жителю Мальты.

Власти страны принесли свои соболезнования семьям погибших.

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Ранее сообщалось, что в Индии школьный автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.

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Источник: korrespondent.net