Россия в ООН: Химатака в Думе − постановка

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, выступая на заседании Совета безопасности 9 апреля, что российские специалисты не нашли фактов, подтверждающих применение зарина или хлора в сирийской Думе, и инцидент носит явно постановочный характер, передает РИА Новости.

"После освобождения Думы от боевиков туда были направлены российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ, опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков", − отметил Небензя.

Он подчеркнул, что ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки, а в местную больницу не обращались пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами. Также не были обнаружены тела погибших в результате отравления.

По словам постпреда РФ, факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.

Небензя заявил, что растиражированные СМИ съемки на месте инцидента носят явно постановочный характер и данный факт необходимо объективно расследовать, не пренебрегая принципом презумпции невиновности.

Ранее СМИ сообщили, что в результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек. США считают Россию ответственной за применение сирийской правительственной армией химоружия.

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Источник: korrespondent.net