Апостольский нунций уделил таинство миропомазания минским верующим

Архиепископ Габор Пинтер, Апостольский нунций в Беларуси, посетил 8 апреля, в праздник Божьего Милосердия, минский католический приход Матери Божьей Розария в микрорайоне Лошица, на территории которой строится санктуарий Божьего Милосердия.

Во время Святой Мессы иерарх преподал таинство миропомазания, подчеркнув: «Дорогие участники таинства миропомазания, сегодня вы становитесь свидетелями Христа и миссионерами Воскресшего Иисуса. Это означает, что в вас подтверждается и укрепляется милость крещения с полнотой дара Святого Духа, чтобы более активно участвовать в христианской жизни и нести свет Евангелия в свою среду», сообщает catholic.by.

Вспоминая в праздник Божьего Милосердия святую Фаустины Ковальскую, Апостольский нунций напомнил строки из ее дневника: «Пусть ни одна душа не боится приблизиться ко Мне, даже если ее грехи будут, как пурпур. В этот день открыты глубины моего Милосердия, Я изливаю целое море милостей на душу, которая приближается к источнику моего Милосердия», – так записала слова Христа святая Фаустина.

Источник: krynica.info