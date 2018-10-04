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10. 04. 2018

На Филиппинах поймали гигантского кальмара

Рыбаки на Филиппинах поймали огромного кальмара длиной около 2,5 метра, сообщает Rakyatku News.

Моллюска выловили около одного из островов провинции Тави-Тави. Местные рыбаки отметили, что раньше им не попадались такие крупные особи.

Один из рыбаков подчеркнул, что пойманный кальмар здоровый и молодой, поэтому его мясо будет очень вкусным.

 

Рыбаки поймали в свои сети гигантского кальмара

Ранее в Индонезии местные жители обнаружили на берегу моря тело гигантского мертвого животного, предположительно, кальмара.

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Источник: korrespondent.net

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