В Бресте пройдут молодежные реколлекции у кармелиток

Католические монахини-кармелитанки Младенца Иисуса приглашают молодежь от 16 лет на реколлекции в Брест с 13 по 15 апреля.

Особенностью реколлекций станет молитвенное сосредоточение и тишина, сообщает catholicnews.by.

Во время молитвенной встречи участники будут размышлять над своими отношениями с живым Богом, осмыслением Его присутствия в повседневности и познанием себя как чада Божия. Реколлекции проведет о. Валерий Мартиновский.

Начало 13 апреля, святая Месса в 19.00. С собой нужно иметь сменную обувь.

Запись до 11 апреля по телефону +375 (29) 2414591 (с. Вероника)

Источник: krynica.info