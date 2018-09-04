10 апреля 2018, вторник, 02:32
+20°C
Завтра +13°C
+20°C
Завтра +13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
09. 04. 2018

В Бресте пройдут молодежные реколлекции у кармелиток

Католические монахини-кармелитанки Младенца Иисуса приглашают молодежь от 16 лет на реколлекции в Брест с 13 по 15 апреля.

Особенностью реколлекций станет молитвенное сосредоточение и тишина, сообщает catholicnews.by.

Во время молитвенной встречи участники будут размышлять над своими отношениями с живым Богом, осмыслением Его присутствия в повседневности и познанием себя как чада Божия. Реколлекции проведет о. Валерий Мартиновский.

Начало 13 апреля, святая Месса в 19.00. С собой нужно иметь сменную обувь.

Запись до 11 апреля по телефону +375 (29) 2414591 (с. Вероника)

Источник: krynica.info

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сегодня работаем до упора!
- А я уже упоролся, можно мне домой?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.