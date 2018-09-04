В Волковыске на праздник дети-католики поставили небольшой спектакль

В Волковыске в католическом приходе святого Станислава Костки 8 апреля в торжество Божьей милосердия дети и молодежь представили спектакль о приключениях одной семьи, которые стали для ее членов важным уроком христианских добродетелей.

Герои спектакля – дети – из-за собственной гордыни и алчности потеряли свою маму. Чтобы вернуть ее, им пришлось изменить себя, научиться быть милосердными к ближним и просить помощи у Того, кто всегда с нами – Иисуса Христа, сообщает catholic.by.

Родители и гости были очень взволнованы сюжетом постановки. Со слезами умиления на глазах они продолжительными аплодисментами наградили маленьких артистов. В качестве еще одной награды им, а также всем детям, во время Великого поста участвовавшим в Крестном ходе, достались сладкие угощения.

Источник: krynica.info