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10. 04. 2018

Наезд в Мюнстере: стали известны мотивы водителя

Наезд на людей в немецком Мюнстере совершил водитель, который хотел покончить жизнь самоубийством. Об этом заявил в официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт, сообщает РИА Новости.

"По имеющимся до сих пор данным экспертиз и оценкам документов, следов и заявлений, следственные органы уверены, что 48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство", − сказал он.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали два человека, еще 20 пострадали.

По информации СМИ, водитель являлся гражданином Германии и у него было психическое растройство. Он застрелился в авто после инцидента.

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Источник: korrespondent.net

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