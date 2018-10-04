Наезд в Мюнстере: стали известны мотивы водителя

Наезд на людей в немецком Мюнстере совершил водитель, который хотел покончить жизнь самоубийством. Об этом заявил в официальный представитель городской прокуратуры Мартин Боценхардт, сообщает РИА Новости.



"По имеющимся до сих пор данным экспертиз и оценкам документов, следов и заявлений, следственные органы уверены, что 48-летний мужчина действовал, имея намерение совершить самоубийство", − сказал он.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали два человека, еще 20 пострадали.

По информации СМИ, водитель являлся гражданином Германии и у него было психическое растройство. Он застрелился в авто после инцидента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net