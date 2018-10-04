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10. 04. 2018

Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в мае − начале июня этого года. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

Он также подчеркнул, что Вашингтон "поддерживает контакты с Северной Кореей".

По словам президента, США стремятся к "честной сделке" по ядерной программе КНДР. Трамп добавил, что соответствующие договоренности могли заключить еще его предшественники.

"Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", − указал Трамп.

Ранее американский лидер в разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая.

По данным СМИ, представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента и лидера Северной Кореи. 

Также стало известно, что руководство КНДР готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Источник: korrespondent.net

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