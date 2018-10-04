США в ООН: На руках России − кровь сирийских детей

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, выступая на заседании Совета безопасности 9 апреля, что Россия на стороне президента Сирии Башара Асада помогает уничтожать мирных жителей, сообщает РИА Новости.

"Химическое оружие снова используется и из-за этого гибнут люди, которые никогда не держали в руках оружия. Кто способен на это? Чудовище, которое хочет сделать так, чтобы не было ни больниц, ни врачей, которые могли бы смягчить боль… чудовище, которое несет ответственность за эти нападения, у него нет совести, его даже не шокируют фотографии детей. Российский режим, руки которого также в крови сирийских детей, не стыдятся фотографий мертвых детей", − подчеркнула Хейли.

Она призвала "не забывать о российской роли в разрушительной политике Асада" и отметила, что "ни одно цивилизованное правительство не могло бы иметь дело с сирийским режимом".

"Мы позволили России сделать так, чтобы ни в чем не повинные люди стали заложниками режима Асада, мы позволили России подорвать авторитет ООН. Россия блокирует все действия, уже заветировали пять резолюций по этому вопросу (применения химического оружия в Сирии − ред.)", − добавила постпред.

Хейли указала, что Вашингтон ответит на применение химоружия в Сирии, даже если Совбез ООН не примет соответствующую резолюцию.

"Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрирует свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят", − заявила постпред.

Ранее в СМИ появились сообщения, что правительственные войска Сирии использовали при атаке в городе Дума химические отравляющие вещества, в результате чего погибли 70 человек.

США считают Россию ответственной за применение химоружия армией Асада.

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Источник: korrespondent.net