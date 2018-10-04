Россия ответит США в случае удара Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил в ходе заседания Совета безопасности, что США ждут тяжелые последствия в случае применения силы против Сирии, сообщает РИА Новости.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", − заявил Небензя.

Он также призвал западных политиков "поумерить ястребиную риторику". По его словам, США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время "холодной войны".

"Беспардонно грозят России. Тон, в котором это делается, перешел границы допустимого. Даже во времена "холодной войны" такого хамства по отношению к моей стране ваши предшественники себе не позволяли", − подчеркнул российский постпред.

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Источник: korrespondent.net