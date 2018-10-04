Адвоката Трампа подозревают в мошенничестве − СМИ

Против адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна возбуждено расследование по подозрению в банковском мошенничестве и финансовых нарушениях. Об этом в ночь на понедельник, 10 апреля, сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на источники, знакомые с ходом следствия.

Напомним, 9 апреля офис Коэна был обыскан агентами ФБР, изъявшими личную переписку с клиентами адвоката, в том числе и с Трампом.

Несмотря на то, что обыск был инициирован управлением специального прокурора Роберта Мюллера, по словам адвокатов Коэна, маловероятно, чтобы его причиной стало расследование связи между штабом Трампа и Кремлем.

Коэн оказывал Трампу помощь в скандальных и щекотливых ситуациях − в частности, считается, что именно через него порнозвезда Сторми Дэниэлс получила деньги за молчание о связи с Трампом.

Между тем юристы Трампа начали подготовку к возможной беседе с Мюллером. Президент США официально еще не сообщал о своем согласии на встречу с Мюллером, однако эксперты полагают, что сведения о начале подготовки свидетельствуют об открытости Трампа и его команды к разговору со спецпрокурором.

Ряд близких к американскому лидеру лиц опасаются, что подобная встреча может впоследствии спровоцировать обвинения в адрес Трампа в лжесвидетельстве.

Хотя пока даже не определено, будет ли Трамп, в случае согласия на общение с Мюллером, давать показания под присягой. В начале апреля появились сведения о том, что Мюллер не считает Трампа "субъектом преступления".

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net