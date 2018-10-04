Трамп готов применить военную силу в Сирии

Президент США Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на химатаку в Сирии и не исключил военного варианта.

"Мы примем решение сегодня вечером или вскоре после этого… Мы не можем позволить, чтобы это происходило в нашем мире, особенно когда мы способны остановить это с помощью силы США", − отметил Трамп.

Он заявил, что США обладают "самыми великими вооруженными силами в мире" и пообещал решительный ответ на химатаку в Думе.

"Мы примем решения относительно того, что мы делаем в отношении ужасной атаки, которая была совершена вблизи Дамаска", − подчеркнул американский лидер.

Также он указал, что у Вашингтона есть много военных вариантов ответа на применение химических веществ в Сирии.

"У нас есть много вариантов, военных. И мы вам дадим об этом знать очень скоро. Возможно, уже постфактум", − отметил Трамп.

Отвечая на вопрос о том, кто несет ответственность за химатаку, президент США сообщил, что этот вопрос "проясняется".

"Мы получаем очень хорошую ясность (по этому вопросу). У нас есть очень хорошие ответы (на этот счет)", − сказал американский лидер.

Отметим, в СМИ появилась информация, что США приступили к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о применении химоружия режимом Асада. Также стало известно, что американский эсминец подошел к сирийским территориальным водам в Средиземном море.

Ранее появились сообщения, что правительственные войска Сирии использовали при атаке в городе Дума химические отравляющие вещества, в результате чего погибли 70 человек.

Вашингтон считает Россию ответственной за применение химоружия армией Асада. Власти Сирии и Москва отвергают эти обвинения.

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Источник: korrespondent.net