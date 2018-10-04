РФ призвала Британию объяснить новые данные по делу Скрипаля

Посольство России в Великобритании направило Лондону ноту с требованием предоставить официальную информацию о новой версии событий в Солсбери, изложенной в СМИ, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

"Сегодня Посольство направило в Форин Офис очередную ноту с просьбой подтвердить или опровергнуть вышеупомянутые сообщения СМИ", − говорится в комментарии на сайте ведомства.

В нем отмечается, что в британских СМИ появилась новая версия отравления российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей, "согласно которой они были отравлены нервно-паралитическим агентом в виде прозрачного геля без запаха, нанесенного на ручку входной двери дома Скрипаля якобы российскими агентами "посреди белого дня".

"Также согласно британским СМИ, в больнице, куда доставили семью после отравления, "совершенно случайно" оказались врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия", − указали в посольстве.

В сообщении российской дипмиссии подчеркивается, что "это еще один пример потенциально важной информации, циркулирующей в СМИ, в то время, как российская сторона до сих пор не получила никаких сведений от британских властей через официальные каналы".

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Источник: korrespondent.net