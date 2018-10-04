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10. 04. 2018

В США начали расследовать вклад Пинчука в фонд Трампа

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в выборы США в 2016 году, начал рассматривать пожертвование украинского бизнесмена Виктора Пинчука в адрес фонда Дональда Трампа, сообщает The New York Times. 

Отмечается, что компания Trump Organization передала следователям документы, в которых речь шла о пожертвовании на сумму 150 тысяч долларов от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 года в адрес фонда Дональда Трампа.

В обмен на это Трамп появился в 20-минутном видео, которое транслировалось на конференции Ялтинская Европейская Стратегия в Киеве. 

По информации издания, вклад Пинчука в фонд, как постороннего донора, оказался самым большим за весь 2015 год, если не учитывать пожертвования самого Трампа.

В статье назвали необычным размер пожертвования за такую короткую речь.

Ранее СМИ сообщили, что Пинчук, известный своей поддержкой на выборах в США Хиллари Клинтон, выделял средства на кампанию Трампа.

У Пинчука объяснили предоставление денег Трампу

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Источник: korrespondent.net

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