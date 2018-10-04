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10. 04. 2018

В Украине ожидается до +25

В Украине во вторник, 10 апреля, прогнозируют преимущественно солнечную погоду, температура воздуха прогреется до +25 градусов. Об этом на своей странице в соцсети сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, максимальная температура воздуха в Украине составит +16 +23 градуса, на западе столбики термометров поднимутся до +25 градусов. На побережьях морей местами ожидается +12 +14 градусов.

"Есть один нюанс. 10 апреля на Закарпатье и на Львовщине есть вероятность кратковременного дождя и, возможно, даже с грозой. Примите это во внимание вместе с маленьким зонтиком", - сообщила Диденко.

В Киеве 10 апреля будет солнечно. Днем ожидается +20 градусов.

Ранее сообщалось, что первая половина недели в Украине будет теплой и сухой.

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Источник: korrespondent.net

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