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10. 04. 2018

В России на месте падения Ан-148 находят части тел

В Раменском районе Московской области на месте крушения Ан-148, которое произошло еще 11 февраля, до сих пор лежат части тел погибших, личные вещи и фрагменты самолета. Об этом сообщила Юлия Синицина, дочь одной из жертв авиакатастрофы.

На место выехали сотрудники МЧС РФ и журналисты. Работники СМИ нашли подтверждение информации - о погибших до сих пор не позаботились.

Как сообщал Телеграф, пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Источник: korrespondent.net

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Россия
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