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10. 04. 2018

В центральной Италии произошло землетрясение

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Геологическая служба США утром во вторник, 10 апреля.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от небольшого населенного пункта Мучча в области Марке на глубине около 9 км. После первого сильного толчка последовало несколько афтершоки магнитудой более 2,0.

По информации итальянского информагенства ANSA, в результате землетрясения никто не пострадал. Но в селении Мучча обрушилась небольшая колокольня одной из церквей. Сегодня здесь закрыты школы.

Железнодорожный оператор Trenitalia в качестве меры предосторожности приостановил движение поездов между коммуной Чивитанова-Марке и городом Мачерата.

В селении Мучча обрушилась колокольня одной из церквей. Фото: ANSA 
 

Напомним, 8 апреля у побережья Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,8. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Источник: korrespondent.net

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