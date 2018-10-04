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10. 04. 2018

СМИ: Юлию Скрипаль выписывают из больницы

Пострадавшую при нападении с применением отравляющего вещества в Солсбери Юлию Скрипаль выписывают из британской больницы. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на собственный источник во вторник, 10 апреля.

"Дочь отравленного в Солсбери российского разведчика находится в процессе выписки из больницы", - передает.

При этом Sky News отмечает, что изначально Скрипаль должны были выписать из больницы еще накануне. Однако источник пока не смог подтвердить, что это уже произошло.

Ожидается, что медики, занимавшиеся лечением россиянки, выступят с заявлением позднее во вторник.

Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации.

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Источник: korrespondent.net

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