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10. 04. 2018

В транспорте Вроцлава ввели обслуживание на украинском языке

В терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта Вроцлава ввели автоматическое обслуживание на украинском языке. Как сообщает Prostir.pl, таким образом городское предприятие транспорта Wrocław решило поддержать украинцев, которые живут, работают и учатся в городе.

Сейчас во Вроцлаве установлены 154 новых стационарных билетных терминалов. Кроме этого, в городском транспорте почти 3 тысячи компостеров с функцией приобретение проездного билета в трамваях и автобусах. До этого у них было три языковые версии: польский, английский и немецкий.

Новый язык в билетных терминалах ввела компания Mennica Polska, которая отвечает за продажу билетов во Вроцлаве. По разным подсчетам, во Вроцлаве до 10% населения города могут составлять граждане Украины.

Ранее украинский язык в билетных терминалах транспорта был введен также в Познани.

Как сообщалось, более 70% граждан Украины, которые получали разрешение на работу в соседней Польше, работают или в другой стране Евросоюза, или на другой незадекларированной работе.

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Источник: korrespondent.net

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