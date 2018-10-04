В селе Гать Закарпатской области в понедельник, 9 апреля, произошло ДТП с участием авто правоохранителей. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Так, водитель автомобиля Skoda Octavia двигался на большой скорости и, не справившись с управлением, врезался в дерево и вылетел в канаву.

По данным Мukachevo.net, в результате аварии пострадала женщина-полицейский. Ее госпитализировали.

Местные жители, которые были свидетелями ДТП, утверждают, что водитель авто вел себя неадекватно и даже пытался скрыться с места аварии. Не исключено, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье авто полиции влетело в канаву

Ранее в Одессе с Горбатого моста упал полицейский автомобиль.

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Источник: korrespondent.net