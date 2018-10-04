ДТП в Крыму: среди погибших два украинца

Среди жертв ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере аннексированного Крыма оказались два гражданина Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 10 апреля.

"Родственникам сообщили на Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в этом же ДТП. Все остальные погибшие и пострадавшие – граждане России.

Напомним, 8 апреля в Крыму на железнодорожных путях под Армянском электричка протаранила маршрутку сообщением Севастополь – Армянск.

Погибли пять человек, еще семь получили травмы, в том числе двое – тяжелые. Все они находились в маршрутке.

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Источник: korrespondent.net