В Польше заявили, что установили причину Смоленской катастрофы

Председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной гибели членов правительственной делегации под Смоленском во главе с экс-президентом Лехом Качиньским в 2010 году стал взрыв на борту самолета Ту-154М. Об этом он сказал в эфире телеканала TVP1, сообщает Укринформ.

"Пассажиры были убиты взрывом в центроплане перед столкновением с землей. Это стало причиной их смерти", - заявил Мацеревич.

Тот факт, что двери правительственного самолета со значительной силой увязли в землю, по словам Мацеревича, подтверждают версию взрыва. Однако на других фрагментах самолета выявлено действие высокой температуры, отметил он.

О взрыве на борту воздушного судна свидетельствуют также и эксперименты, которые были проведены правительственной подкомиссией.

Взрыв в центроплане, как отметил Мацеревич, был такой силы, что польских генералов, которые сидели в этой части самолета, разорвало на мелкие фрагменты.

Он сообщил, что технический рапорт относительно причин катастрофы будет обнародован на протяжении нескольких недель.

Как сообщалось, правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, созданная при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов - в крыле, слоте и центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара дверей о землю.

Недавний соцопрос в Польше показал, что большинство поляков не верит, что Смоленская катастрофа была подстроена.

Как известно, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

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Источник: korrespondent.net