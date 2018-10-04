На юге Одесской области стартовали государственные испытания отечественного ракетного комплекса Ольха - реактивной системы с корректируемым боеприпасом. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны во вторник, 10 апреля.

Государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой испытывают ракетный комплекс Ольха

Как пояснил секретарь СНБО Александр Турчинов, ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. "Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности", - подчеркнул он.

После завершения испытаний ракетные комплексы Ольха будут взяты на вооружение, а украинский оборонно-промышленный комплекс начнет их серийное производство.

Ранее в Украине испытали артиллерийские боеприпасы собственного производства.

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Источник: korrespondent.net